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Умер автор дизайна «Звезды смерти» Колин Кантуэлл

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Фото: соцсети
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В США в возрасте 90 лет умер художник и дизайнер Колин Кантуэлл, который был автором дизайна космических кораблей серии фильмов «Звездные войны». Об этом в понедельник, 23 мая, сообщила газета The Guardian.

Художник скончался в своем доме в Колорадо. О его смерти сообщила его возлюбленная Сьерра Далл. Уточняется, что последние годы Кантуэлл страдал от болезни Альцгеймера, пишет «Москва 24».

Как сообщает телеканал «360», Кантуэлл окончил факультет анимации в Калифорнийском университете и Школу архитектуры Фрэнка Райта.

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Связь с космосом возникла у него во время работы надо образовательными программами о полетах астронавтов для NASA. Во время полета на Луну он сообщал журналистам основные события, которые происходили с космическим аппаратом.

В кинофильмах «Звездные войны» Кантуэлл разработал дизайн истребителей X-Wing, TIE Fighter и «Звезды Смерти», пишет сайт kp.ru. Режиссер Джордж Лукас обратился к нему в 1977 году, уточняет «Федеральное агентство новостей».

Он также работал над картиной «2001: Космическая одиссея» Стэнли Кубрика, а также придумал некоторые диалоги в фильме Стивена Спилберга «Близкие контакты третьего вида», отмечает НСН.

Кроме того, Кантуэлл помогал в трансляции первой высадки человека на Луну в 1969 году.

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