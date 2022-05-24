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Четырехкратного чемпиона «Формулы-1» обокрали в Испании

Четырехкратного чемпиона «Формулы-1» Феттеля обокрали в Испании
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Фото: Global Look Press/IMAGO/Eibner-Pressefoto
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В Барселоне обокрали четырехкратного чемпиона «Формулы-1» Себастьяна Феттеля. Об этом 23 мая сообщает издание Express.

Инцидент произошел ранее в этот день, когда 34-летний пилот команды «Астон Мартин» на короткое время вышел из своей машины возле отеля. Злоумышленники успели похитить из него рюкзак гонщика, в котором находились личные документы Феттеля и беспроводные наушники.

Феттель при помощи смартфона смог отследить местоположение последних благодаря GPS-сигналу и на скутере отправился за ними, несмотря на советы прибывших полицейских поехать в участок и написать заявление о краже. Немецкий гонщик обнаружил их в одном из районов города в вазе для цветов, пишет сайт kp.ru. Документов там не оказалось, поиски продолжают правоохранители, уточняет «Федеральное агентство новостей».

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В воскресенье, 22 мая, в Барселоне прошла гонка шестого этапа чемпионата «Формулы-1», в которой Феттель стал 11-м.

В апреле у пилота команды «Формулы-1» «Феррари» Шарля Леклера украли дорогие часы в Италии. Инцидент произошел 18 апреля во время прогулки Леклера с друзьями и тренером по улицам города Виареджо. Им встретились поклонники, которые захотели сфотографироваться с гонщиком, в результате вокруг него собралась большая толпа.

Пока спортсмен общался с болельщиками, кто-то сумел снять с него дорогие часы. По факту кражи полиция начала расследование.

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