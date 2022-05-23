Минск изучает возможность производства комплектующих к Superjet 100 и МС-21

Минск прорабатывает возможность наладить в стране импортозамещающий выпуск комплектующих к самолетам Sukhoi Superjet 100 и МС-21. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба министерства транспорта Белоруссии.

«Прорабатывается вопрос освоения на территории Беларуси импортозамещающего производства комплектующих к самолетам Sukhoi Superjet 100, МС-21 и их технического обслуживания», — говорится в сообщении в Telegram-канале министерства.

Кроме того, в республике планируется перейти на эксплуатацию воздушных судов российского производства. В частности, в области грузовой авиации идет изучение возможности эксплуатации российского самолета Ил 96-400Т.

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Ранее, 19 мая, президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что Минск купил у Москвы «нужное количество» комплексов зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400 «Триумф» и «Искандер» на вооружение армии.

Кроме того, Белоруссия рассчитывает к концу года разработать собственную ракету типа «Искандер» при содействии России. По словам Лукашенко, белоруссы значительно продвинулись в этом вопросе, но с россиянами «создать нормальную ракету получится быстрее».