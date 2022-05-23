Реклама
Прямой эфир

Минск изучает возможность производства комплектующих к Superjet 100 и МС-21

Белоруссия рассматривает возможность производства комплектующих к российским Superjet 100 и МС-21
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Минск прорабатывает возможность наладить в стране импортозамещающий выпуск комплектующих к самолетам Sukhoi Superjet 100 и МС-21. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба министерства транспорта Белоруссии.

В «Сухом» поставки: в России появились новые покупатели Superjet 100
Субсидии, пандемия и сервис повысили интерес авиакомпаний к этому самолету, считают эксперты

«Прорабатывается вопрос освоения на территории Беларуси импортозамещающего производства комплектующих к самолетам Sukhoi Superjet 100, МС-21 и их технического обслуживания», — говорится в сообщении в Telegram-канале министерства.

Кроме того, в республике планируется перейти на эксплуатацию воздушных судов российского производства. В частности, в области грузовой авиации идет изучение возможности эксплуатации российского самолета Ил 96-400Т.

Реклама

Ранее, 19 мая, президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что Минск купил у Москвы «нужное количество» комплексов зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400 «Триумф» и «Искандер» на вооружение армии.

Кроме того, Белоруссия рассчитывает к концу года разработать собственную ракету типа «Искандер» при содействии России. По словам Лукашенко, белоруссы значительно продвинулись в этом вопросе, но с россиянами «создать нормальную ракету получится быстрее».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022