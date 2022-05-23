Весеннюю посевную в Калужской области завершат к 10 июня

В Калужской области к 10 июня планируют завершить весеннюю посевную кампанию. Об этом министр сельского хозяйства Леонид Громов рассказал на заседании правительства в понедельник, 23 мая.

По его словам, работы проводятся на общей площади 155,2 тыс. га. На сегодняшний день аграрии обработали 92 тыс. га, что составляет более 70% от плана.

План по посеву яровых зерновых культур выполнен на 70%, овощей— на 45%, в том числе картофеля – на 56%, уточняет газета «Весть».

В 2022 году власти намерены увеличить производство масличных культур, картофеля и овощей открытого грунта примерно на треть, рапса — почти в два раза. Кормов заготовят около 500 тыс. т.