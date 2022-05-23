Шнуров объявил о возобновлении концертной деятельности группы «Ленинград»

Российский рок-музыкант, лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров объявил о возобновлении концертной деятельности своего коллектива. Заявление он сделал на пресс-конференции в понедельник, 23 мая.

«Меня распирает, мне хочется, зрители хотят. Из интернета постоянно узнаю, что зрители соскучились», — объяснил он свое решение.

Ближайший концерт группы пройдет 10 сентября в Москве на стадионе «Лужники».

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Шнуров основал «Ленинград» в 1997 году. В марте 2019 года фронтмен объявил о последнем стадионном туре группы и ее закрытии. В интервью РБК артист прокомментировал роспуск коллектива, отметив, что «Ленинград» был «реализацией размышлений в эпоху застоя», но она закончилась — значит, существование группы перестало быть целесообразным.

При этом музыкант не отрицал, что когда-нибудь снова соберет коллектив: «Я вижу, что-то становится кардинально другим. Воздух дребезжит, и что-то придет новое, да. И я хочу это новое оседлать».

Прощальный концерт прошел на сцене «Газпром Арены» в Санкт-Петербурге 12 октября 2019 года. По словам организаторов, мероприятие собрало рекордные для группы 67 тыс. зрителей.

Однако, несмотря на заявление о распаде, «Ленинград» должен был выступить на музыкальном фестивале Coachella в США в 2020 году, который был отменен из-за глобальной эпидемии коронавируса COVID-19. Вместе с тем группа продолжила участвовать в корпоративах и выпускать новые песни.