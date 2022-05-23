Сегежскому району Карелии выделят 5,5 млрд рублей на дорожный ремонт

Сегежский район Республики Карелии в ближайшие два года получит 5,5 млрд рублей на дорожный ремонт. Об этом сообщает региональное правительство.

Порядка 4 млрд рублей выделят из федерального бюджета, еще 1,5 млрд поступят из республиканской казны. Средства пойдут на капитальный ремонт дороги от трассы «Кола» в сторону Костомукши протяженностью 25 км, строительство подъездной дороги к туркомплексу в Сегеже, а также ремонт большинства дорог местного значения в Сегеже и поселке Надвоицы.

Кроме того, часть денег направят на ремонт трассы Кола–Надвоицы–Сегежа и реконструкцию мостов, расположенных на ней. Так, Майгубский мост на 23-м км дороги начнут ремонтировать в начале июля. На первом этапе подрядчик демонтирует старую переправу, а на втором возведет новую.

Как уточняет ИА «Карелinform», при реконструкции Ондонского моста будет сооружен временный объездной мост. Это также обеспечит выход на трассу «Кола» и объезд Майгубского моста.