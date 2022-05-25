Пустынный город: как прожить полвека в лагере беженцев

Лагеря сахарских беженцев появились в окрестностях алжирского города Тиндуф еще в середине 1970-х — жители Западной Сахары спасались от марокканских войск, пытавшихся захватить бывшую испанскую колонию, и боевых столкновений захватчиков с фронтом Полисарио, организацией, борющейся за независимость региона и провозгласившей в 1976 году создание Сахарской Арабской Демократической Республики. Соглашение о перемирии между сторонами с условием проведения референдума о независимости было подписано в 1991-м, однако он до сих пор не состоялся, конфликт окончательно не урегулирован. Как сахарави почти полвека выживают в пустыне — в фотогалерее «Известий»