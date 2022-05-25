Пустынный город: как прожить полвека в лагере беженцев

Большинство беженцев, которые покинули свои дома несколько десятилетий назад, продолжают жить в лагерях на территории Алжира — Марокко и САДР еще находятся в состоянии войны. Затрудняет возвращение домой и Марокканская стена, которая была возведена в 1980-х, чтобы предотвратить проникновение партизан из Алжира — через нее беженцев не пропускают
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Фото: REUTERS/Borja Suarez
Лагеря сахарских беженцев появились в окрестностях алжирского города Тиндуф еще в середине 1970-х — жители Западной Сахары спасались от марокканских войск, пытавшихся захватить бывшую испанскую колонию, и боевых столкновений захватчиков с фронтом Полисарио, организацией, борющейся за независимость региона и провозгласившей в 1976 году создание Сахарской Арабской Демократической Республики. Соглашение о перемирии между сторонами с условием проведения референдума о независимости было подписано в 1991-м, однако он до сих пор не состоялся, конфликт окончательно не урегулирован. Как сахарави почти полвека выживают в пустыне — в фотогалерее «Известий»
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Фото: REUTERS/Ramzi Boudina
Территорию лагерей контролирует фронт Полисарио, здесь же базируется правительство САДР в изгнании. В каждом лагере избираются полномочные представители, которые участвуют в принятии важных политических решений
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Фото: REUTERS/Borja Suarez
Выжить в пустыне невозможно было бы без гуманитарной помощи, которую до сих пор получают сахарави
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Фото: REUTERS/Borja Suarez
Все внутригосударственные вопросы беженцы решают сами. В лагерях Тиндуфа сейчас насчитывается более 170 тыс. жителей
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Фото: REUTERS/Borja Suarez
Сотни сахарави так и не увидели родную землю
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Фото: REUTERS/Ramzi Boudina
У тех, кто попал сюда в юном возрасте, уже выросли дети и родились внуки
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Фото: REUTERS/Borja Suarez
Над местной школой развевается национальный флаг
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Фото: REUTERS/Ramzi Boudina
Местные комитеты распределяют между нуждающимися товары первой необходимости, воду и продукты
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Фото: REUTERS/Borja Suarez
Власти САДР очень большое внимание уделяют образованию. Для детей с ограниченными возможностями здоровья организовано инклюзивное образование
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Фото: REUTERS/Borja Suarez
На рынке можно купить кое-какие продукты и одежду
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Фото: REUTERS/Borja Suarez
Некоторые сахарави в прямом смысле живут на работе
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Фото: REUTERS/Borja Suarez
Когда привозят воду, во дворах начинается большая стирка
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Фото: REUTERS/Borja Suarez
Многие товары производятся в собственных мастерских
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Фото: REUTERS/Borja Suarez
Групповые молитвы проходят во дворе магазина
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Фото: REUTERS/Borja Suarez
За прошедшие десятилетия беженцев пытались привлечь к различным работам, отправляли на обучение в зарубежные университеты, однако рабочих мест в лагерях всё равно не хватает, мало у кого есть возможность применить здесь свои навыки. Поэтому лагеря продолжают существовать за счет помощи Алжира, признавшего независимость САДР, и международных организаций
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