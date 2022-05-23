Завершился российский интернет-форум «РИФ-2022»

Кризисы, которые делают сильнее: как Рунет вырос в 2021 и что нас ждет в 2022, обсудили на РИФ-2022. С 18 по 20 мая 2022 года в подмосковном пансионате «Лесные дали» прошел 26-й Российский интернет-форум (РИФ 2022). Представители госструктур, IT-компаний и стартапов, студенты и digital-специалисты приняли участие в главном IT-событии весны. Были представлены результаты исследования «Экономика Рунета», и сформулированы векторы развития IT-отрасли в России. Основными задачами РИФ-2022 стали формулирование новых смыслов Рунета и перезапуск российской IT-отрасли. Всего в форуме приняли участие 5 тыс. человек за три дня.

Каков вклад интернета в российскую экономику и ВВП, какие прогнозы дают эксперты, какие сегменты вырастут, а где начался кризис: основные цифры, выводы и прогнозы представили в свежем исследовании «Экономика Рунета 2021”2022».

«В 2021 году вклад экономики Рунета в ВВП России составил 9,5 трлн рублей, увеличившись на 42% по сравнению с 2020 годом. Вклад сегмента маркетинга и рекламы — 432,5 млрд рублей (+24% к показателям 2020 года), вклад сегмента электронной коммерции — 8652,4 млрд рублей (+44% к показателям 2020 года), вклад инфраструктурного сегмента — 204,3 млрд рублей (+34% к показателям 2020 года), вклад сегмента цифрового контента — 153,4 млрд рублей (+24% к показателям 2020 года). Можно с уверенностью сказать, что для российской интернет-отрасли кризисы стали своего рода «прививками», которые раз за разом укрепляют ее иммунитет к дальнейшим вызовам», — отметил директор РАЭК Сергей Плуготаренко.

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В рамках круглого стола «Рунет сегодня и завтра» участники дискуссии обсудили ИТ-кадры, меры поддержки, цифровые платформы, цифровую трансформацию, старые и новые рынки. Модератором дискуссии выступил глава Минцифры Максут Шадаев.

Генеральный директор VK Владимир Кириенко рассказал об активном росте пользователей на платформе. Президент ПАО «Ростелеком» Михаил Осеевский рассказал о текущей ситуации с серверами. Результатами деятельности Ozon Group поделился представитель компании Александр Шульгин. Генеральный директор Авито Владимир Правдивый рассказал об успехах компании и тех вызовах, с которыми пришлось столкнуться. Илья Паршин из «Учи.ру» отметил тенденции EdTech на примере платформы. О темпах роста «Тинькофф» рассказал директор по информационным технологиям, вице-президент — заместитель председателя правления компании Вячеслав Цыганов. Подробнее: https://2022.rif.ru/news/startoval-26-j-rossijskij-internet-forum

О том, что сейчас представляет собой аудитория Рунета, рассказала исполнительный директор Mediascope Ксения Ачкасова. По результатам исследования, 80% населения России от 12 лет и старше пользуются интернетом — это 97,5 млн человек.

Идеолог Российского интернет форума (РИФ) Сергей Гребенников представил результаты исследования продвижения и ведения бизнеса субъектами МСП. Почти 80% респондентов из числа МСП используют для ведения или развития своего бизнеса e-com площадки и/или средства интернет-коммуникаций. Более 40% опрошенных использует и то и другое.

Директор Координационного центра доменов .RU/.РФ Андрей Воробьев рассказал о доменных секциях КЦ. Директор по связям с госорганами Baring Vostok Марина Амелина обратила внимание на важность господдержки молодых IT-специалистов.

На сессии, где обсуждались меры поддержки IT-отрасли государством, выступил председатель комитета Госдумы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.

«Для всех собравшихся очевидно: мы столкнулись с беспрецедентными вызовами — от поддержания инфраструктуры до информационной безопасности. Те вызовы, которые стоят сегодня перед отраслью, дают шанс на полную перегрузку системы… Тех мер поддержки, которые получила наша отрасль, не получила никакая другая», — отметил спикер. Он добавил, что с уходом иностранных компаний с российского рынка у отечественных компаний есть возможность занять их места.

АНО «Цифровая экономика» провела актуальные секции, где эксперты обсудили вопросы подготовки кадров и тренды образования в сфере высокотехнологичных профессий. Также представила на площадке РИФ новый проект «Иди в IT», в рамках которого любая девушка сможет выстроить свой путь в сфере высоких технологий. Спикеры в ходе беседы с участницами сессии сошлись во мнении, что гендерное равенство в IT необходимо для достижения ещё больших успехов в амбициозных задачах, с которыми сталкивается отрасль сейчас.

Также АНО «Цифровая экономика» провела секции о возможностях маркетплейсов для малого бизнеса; состоянии ИИ в стране на сегодняшний день; отечественных решениях и продуктах в сегменте «умного дома».

Российский интернет форум — ежегодный форум, который собирает на своей площадке представителей крупнейших компаний Рунета, государства, а также специалистов IT-отрасли. Одно из главных профессиональных мероприятий российской интернет-отрасли. В 2022 году форум проводится в 26-й раз.