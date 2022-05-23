Арнольд Шварценеггер стал дедом во второй раз

74-летний актер Арнольд Шварценеггер снова стал дедушкой. У его дочери Кэтрин и звезды фильма «Стражи Галактики» Криса Пратта родилась дочь. Об этом родители сообщили в понедельник, 23 мая, в Instagram (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской).

«Мы так рады объявить о рождении нашей второй дочери, Элоизы Кристины Шварценеггер Пратт», — написал Крис Пратт.

Крис Пратт подчеркнул, что новорожденная и ее мама чувствуют себя прекрасно.

Уточняется, что вторая внучка известного актера родилась 21 мая, а первая появилась на свет в 2020 году.