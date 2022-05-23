Стрела башенного крана упала на рабочих в Новой Москве

Стрела башенного крана упала на рабочих, в результате чего погиб один человек.

Инцидент произошел около торгового центра «Сказка» на улице Анны Ахматовой в Новой Москве.

По данным источника «Известий», в результате происшествия один человек погиб, еще двое пострадали.

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Обстоятельства инцидента устанавливаются. На месте работают экстренные службы.

7 февраля на севере-западе Москвы человек выпал из окна высотки на козырек отдела Федеральной налоговой службы и умер.