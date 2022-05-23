Дизайнеры из 79 городов подали заявки на участие в первой Московской неделе моды

Оргкомитет первой Московской недели моды получил 874 заявки от дизайнеров и брендов одежды из 79 городов России. Об этом рассказала заммэра Наталья Сергунина.

Принять участие в мероприятии, которое пройдет с 20 по 26 июня, хотели бы представители модной индустрии из Санкт-Петербурга, Волгограда, Екатеринбурга, Казани, Нижнего Новгорода, Омска, Ростова-на-Дону и других городов.

Как уточнил глава департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин, «две трети заявок пришли из столицы, остальные — из других регионов России». «Московская неделя моды быстро становится точкой притяжения и консолидации профессионалов модной индустрии со всей страны», — подчеркнул он.

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Сейчас экспертный совет отбирает участников, которые представят свои коллекции в формате модных показов, шоурума и открытого маркета. Список тех, кто прошел отбор, опубликуют в июне на официальном сайте.

По словам Сергуниной, учитывая высокий интерес со стороны профессионального сообщества, было решено начать Неделю моды на день раньше запланированного (20 июня вместо 21-го) и увеличить количество городских площадок, где пройдут мероприятия. Главной локацией станет парк «Зарядье»: часть программ организуют на парящем мосту, Китайгородской стене и в большом амфитеатре.

Наблюдать за событием можно будет в том числе онлайн: прямые трансляции пройдут во «ВКонтакте» и на других платформах. Мероприятие организует Фонд моды при поддержке правительства Москвы.

В 2018 году в столице была запущена программа мэра Москвы «Мой район», направленная на комплексное развитие каждого района города. В рамках программы в столице создают современные общественные пространства, вводят новый стандарт культурных, социальных и медицинских учреждений, совершенствуют транспортную, спортивную и досуговую инфраструктуру.