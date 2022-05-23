Цена золота растет на фоне ослабления доллара, об этом свидетельствуют данные торгов. Цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex выросла более чем на полпроцента, превысив отметку в 1850 долларов за тройскую унцию, передает телеканал «Известия». Июльский фьючерс на серебро подорожал почти на процент —приблизившись к отметке в 22 доллара за унцию.

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