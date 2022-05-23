Более 20 кг черной икры изъяли у пассажира маршрутки под Хабаровском

В Комсомольском районе Хабаровского края полиция задержала подозреваемого в незаконном обороте черной икры. Оперативные действия проходили в рамках операции «Путина — Весна — 2022».

На автодороге Николаевск-на-Амуре — село Селихино сотрудники ДПС остановили для проверки маршрутный автобус. Во время осмотра в багажном отделении они обнаружили сумку с 41 пластмассовым контейнером с черной икрой. Общий вес икры составил 20,5 кг.

В правоохранительных органах установили, что деликатес принадлежит 24-летнему пассажиру, ранее не судимому. Сам он рассказал, что нашел черную икру на берегу реки Амур в селе Нижнетабовское и планировал использовать ее для собственного употребления.

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По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная добыча и оборот особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу РФ и (или) охраняемым международными договорами РФ». Нарушителю грозит до четырех лет тюрьмы, пишет ИА AmurMedia.

Ранее в Астраханской области задержали гостя региона с черной икрой, возбуждено уголовное дело. Житель Краснодарского края незаконно приобрел 16 банок черной икры по 250 г. Факт покупки выявили сотрудники регионального УФСБ, мужчину задержали на автодороге в Наримановском районе.