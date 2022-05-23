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Еврокомиссия удержала €100 млн из-за отказа Польши выполнить требования суда ЕС

Еврокомиссия удержала €100 млн из-за отказа Польши выполнять решение суда ЕС
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Фото: Global Look Press/dpa/Monika Skolimowska
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Еврокомиссия удержала €100 млн из причитающихся Польше финансов по причине отказа польской стороны выполнять решение суда Евросоюза. Об этом в понедельник, 23 мая, рассказал еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейдерс.

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«Польша приговорена к выплате штрафа в размере €1 млн ежедневно в связи с тем, что она не выполняет решение по дисциплинарной палате для судей. Эта сумма уже выросла до €160 млн, больше €100 млн были удержаны», — сообщил политик в беседе с телеканалом RTL.

Конфликт между Польшей и Европейским союзом начался после принятия Варшавой в феврале 2020 года закона о судебной реформе, по которому были изменены процедура назначения судей польского Верховного суда, требования к ним, пенсионный возраст судей, а также введена новелла о праве президента Польши переназначать судей по своему желанию.

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27 октября 2021 года Суд Европейского союза наложил на Польшу штраф в €1 млн в день до отмены положений судебной реформы, которые не устраивают Брюссель.

В совете министров страны считают, что полномочия суда ЕС, которые заключаются в утверждении верховенства европейского права над Конституцией страны, превышены. Это мнение стало приоритетным после того, как Европейский суд юстиции заявил о возможном нарушении законодательства ЕС в случае проведения очередной судебной реформы.

Европейский союз считает ряд положений судебной реформы противоречащими принципам объединения, польские власти же настаивают на превосходстве конституционного права республики над европейским.

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