Режиссер Абдрашитов рассказал о надежде на ренессанс в киноискусстве

Полвека назад работать в кино, невзирая на советскую цензуру, было проще, чем сегодня. А поскольку любая история развивается циклично, ренессанс в киноискусстве вполне возможен, заявил в интервью «Известиям» в понедельник, 23 мая, режиссер Вадим Абдрашитов.

«Сегодня искусство во всем мире переживает кризис, нет мощной художественной идеи, такой как неореализм, как французская «новая волна», как наше оттепельное кино. Но ее невозможно волевым образом вызвать, создать. Это касается каких-то очень общих законов и искусства и жизни вообще», — сказал он.

Режиссер отметил, что 50 лет назад авторам было проще, несмотря на цензуру и другие препятствия. Существовала некая художественная идея, а задача молодого художника заключалась в том, чтобы сказать нечто, имея эту идею в виду.

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«А сейчас всё-таки трудно сравнить новое российское, французское, немецкое кино с кинематографом этих стран даже 40-летней давности. Или американское. «Титаник» получил 11 «Оскаров», и это после «Кабаре», «Последнего наряда», «Полета над гнездом кукушки». Но поскольку всё циклично, да еще спирально, надеюсь на ренессанс в киноискусстве», — выразил надежду кинохудожник.

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