Минцифры разрабатывает методические рекомендации для госкомпаний по проведению цифровой трансформации. Одна из них предусматривает ограничение до 30% доли расходов на разработку госпредприятиями софта для собственных нужд в общем цифровом бюджете. Об этом «Известиям» рассказал руководитель Центра компетенций по импортозамещению в сфере ИКТ (информационно-коммуникационных технологий), утверждающего стратегии цифровой трансформации госкомпаний, Илья Массух в понедельник, 23 мая.

По его словам, де-факто такая норма применяется центром с конца 2021 года — при превышении лимита программа не согласовывается.

Центр компетенций по импортозамещению обязывает использовать до 70% предусмотренных планом по цифровой трансформации средств на приобретение уже существующих решений, внесенных в единый реестр отечественного ПО. Об этом «Известиям» сообщил исполнительный директор Ассоциации разработчиков программных продуктов «Отечественный софт» Ренат Лашин.

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По его словам, такие ограничения необходимы, чтобы бюджеты госкомпаний не тратились на создание продуктов, аналогичных уже представленным российскими IT-разработчиками.

Ограничение бюджетов на разработку собственного программного обеспечения позволит избежать многочисленных дублирующихся продуктов и поспособствует экономии государственных денег, надеется эксперт Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Карен Казарян. При этом закупку нужного софта у сторонних разработчиков он считает действенной мерой поддержки IT-отрасли.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

ПО правилам: для госкомпаний готовят ограничения в разработке своего софта