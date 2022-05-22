Российские ученые нашли способ снизить счета за электроэнергию на четверть

Разработчики из Свердловской области создали систему комплексного анализа энергопотребления, которая позволит снизить счета за электроэнергию в квартире на 15–25%. Об этом 22 мая сообщил автор проекта Вячеслав Матвеев.

«Система уже прошла экспериментальные исследования, доказав свою эффективность: экономия расходов на энергию до 25% в месяц. Помимо аналитики, система поможет выявить источники ненормативных потерь, «аномального» энергопотребления и снижения качества электроэнергии, а также узнать о фактах несанкционированного присоединения к электрической сети», — сказал он «РИА Новости».

По словам ученого, установка системы проста и не требует специальных навыков. Сейчас разработка тестируется для работы в квартирах, но ее можно применять и на промышленных или социальных объектах, пишет «Газета.Ru».

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Система работает с помощью подключения одного датчика-клипсы к электросети после обычного счетчика, который собирает и передает данные об энергопотреблении в квартире для анализа нейросетям. Через личный кабинет на сайте или в мобильном приложении пользователь может не только посмотреть аналитику, но и получить рекомендации по повышению энергоэффективности в доме.

5 апреля эксперт из британской компании Kesseler Клэр Хорн назвала самые «прожорливые» кухонные электроприборы. Ими оказались холодильник, электрическая плита и чайник.

Холодильник перекачивает тепло из внутреннего объема наружу. Его работа будет тем экономичнее, чем меньше тепла попадает внутрь него. Поэтому сэкономить можно, если дверь открывать как можно реже и раскладывать продукты внутри него сразу в удобном порядке, отметила эксперт.

Электрическая плита нагревается в разы дольше, чем газовая, для экономии энергии рекомендуется правильно выбирать посуду — под размер конфорки. Для экономии электричества на чайнике лучше кипятить необходимое для одного раза употребления количество жидкости, а также выключать прибор, когда в нем нет потребности.