Посольство США на Украине поместило Байдена на картину русского художника Репина

Посольство США на Украине поместило на картину русского художника Ильи Репина «Запорожцы» президента страны Джо Байдена, подписывающего двухпартийный закон о выделении дополнительных финансов Украине. В оригинальной версии картины вместо главы Белого дома изображен писарь, которому казаки диктуют ответ султану Османской империи Мехмеду IV, передает телеканал «Известия».

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.