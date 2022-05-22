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Посольство США на Украине поместило Байдена на картину русского художника Репина

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Посольство США на Украине поместило на картину русского художника Ильи Репина «Запорожцы» президента страны Джо Байдена, подписывающего двухпартийный закон о выделении дополнительных финансов Украине. В оригинальной версии картины вместо главы Белого дома изображен писарь, которому казаки диктуют ответ султану Османской империи Мехмеду IV, передает телеканал «Известия».

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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