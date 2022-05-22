Появились кадры с места стрельбы в московском ЖК

В распоряжении «Известий» 22 мая появились кадры из жилого комплекса в московском Строгино, где пьяный дебошир устроил стрельбу.

На них видно, как сотрудники правоохранительных органов проводят расследование на месте происшествия и опрашивают жильцов дома, в котором произошел инцидент.

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Ранее в тот же день очевидцы сообщали, что дебошир толкал двух девушек в супермаркете и вел себя неадекватно, после чего молодой человек одной из женщин потребовал от него извинений. Мужчина, который, по предварительным данным, был пьян, достал пистолет и попытался выстрелить в оппонента, но оружие дало осечку. После этого дебошир зашел в подъезд жилого дома и устроил стрельбу, попытавшись застрелить охранника. О состоянии охранника пока не сообщается.

По некоторым данным, виновник происшествия арендует квартиру в ЖК «Спутник», где произошел инцидент. В настоящий момент его местонахождение устанавливается.