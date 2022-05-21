Клишас заявил, что Россия будет платить по решениям ЕСПЧ только в рублях

Россия будет выплачивать компенсации по уже вынесенным решениям Европейского суда по правам человека только в рублях, сообщил 21 мая глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас в своем Telegram-канале.

«Договорились с коллегами в Госдуме о внесении поправки в наш законопроект о «разводе» с ЕСПЧ, что по решениям которые уже вынесены в отношении России (на дату выхода из Совета Европы), выплаты будут производится только в рублях, при этом будет запрещено производить выплаты на счета в недружественных странах. Подготовим текст ко второму чтению», — рассказал политик.

16 мая в Государственную думу от партии «Единая Россия» на рассмотрение был внесен законопроект, по которому предлагается сделать не подлежащими исполнению постановления ЕСПЧ от 16 марта 2022 года. При этом проект предусматривает, что вплоть до 1 января 2023 года генеральная прокуратура РФ может осуществлять выплату денежной компенсации заявителю по постановлениям ЕСПЧ, вынесенным до 16 марта 2022 года.

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Ранее, 15 марта, депутат Госдумы и глава российской делегации в ПАСЕ Петр Толстой заявил, что РФ выходит из СЕ по ее собственной воле, назвав данное решение взвешенным и обдуманным.

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с «Известиями» назвал такое решение ожидаемым. По словам же замглавы комитета Совета Федерации по международным делам Андрея Климова, России нужно было выйти из Совета Европы (СЕ) «еще семь, а то и десять лет назад».

Как отметила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, СЕ давно превратился в инструмент пропаганды НАТО. Тогда же МИД РФ заявил, что выход страны из СЕ не повлияет на права и свободы граждан РФ. В российской Конституции установлены не меньшие их гарантии, чем в Европейской конвенции по правам человека, подчеркнули в ведомстве.

В МИД РФ также пояснили, что выполнение уже принятых постановлений Европейского суда по правам человека продолжится, «если они не противоречат Конституции Российской Федерации».