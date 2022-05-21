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В США предложили изменить требования к внешнему виду усов летчиков

В США предложили изменить требования к внешнему виду усов летчиков

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Эскиз формы усов
Фото: Соцсети
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Требования к внешнему виду усов военнослужащих Военно-воздушных сил США (ВВС США) предложили сделать менее строгими, необходимый проект уже подготовлен. Об этом 19 мая рассказала газета министерства обороны США Stars and Stripes со ссылкой на проект американского руководства.

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По опубликованному скриншоту из рабочего проекта документа видно, что американским авиаторам разрешат носить усы, которые шире размера рта и выступают за его уголки на 0,6 см.

«Это внутренние рабочие проекты программных документов, которые могут измениться после окончательного утверждения», — такой комментарий дала опубликованному отрывку из документа представитель ВВС США Дина Хейцман.

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Вместе с усами командование ВВС США хочет разрешить мужчинам-военнослужащим носить более объемные прически, а женщинам — более длинные косы, «конские хвосты» и челки.

Что касается бород, то командование военно-воздушных сил страны не спешит разрешать их полностью, так как бороды могут помешать надлежащей герметизации противогазов или дыхательных аппаратов в полете. Единственные исключения в военном ведомстве сделали для медицинских и религиозных целей.

13 января 2020 года Yonhap рассказала об отмене постановления по обязательному бритью новобранцев в армии Южной Кореи. По новым нормам солдаты военно-воздушных сил могут делать стрижку, длина волос при которой достигает хотя бы 3–5 см.

30 сентября 2018 года командование канадской армии разрешило военнослужащим сухопутных войск носить бороды. Сделано это было для повышения боевого духа солдат и привлечения большего количества канадцев на военную службу.

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