Президент Путин рассказал о давлении на РФ в информационном пространстве

Президент России Владимир Путин заявил, что против РФ развязана война в информационном пространстве, передает телеканал «Известия».

«Количество кибератак на российскую информационную инфраструктуру все последние годы постоянно растет, именно все последние годы, ну а с началом специальной военной операции в Донбассе, на Украине вызовы в этой сфере стали еще более острыми и серьезными, более масштабными. По сути, против России развязана настоящая агрессия, война в информационном пространстве. Прежде всего кратно, в разы увеличилось число кибератак, в том числе комплексных. Как отмечают специалисты, эксперты, хакерам-одиночкам это, конечно же, не под силу. Атаки наносятся из разных государств, и при этом они четко скоординированы. По сути, это действия государственных структур, и мы знаем с вами, что в состав армий некоторых стран уже вполне официально входят кибервойска», — отметил российский лидер.

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