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Startup Village традиционно выступит центром притяжения стартапов

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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Крупнейшая в России и странах СНГ конференция Startup Village традиционно выступит центром притяжения стартапов, инвесторов, технологических корпораций и представителей органов власти. В этом году мероприятие состоится 25 и 26 мая, а главными темами станут импортозамещение, восстановление цепочек поставок и поддержка российского технологического бизнеса.

Юбилейная технологической конференции Startup Village станет не только крупнейшим дискуссионным центром, но и площадкой для соглашений по актуальным направлениям развития цифрового бизнеса и масштабных презентаций. В первый день стартап-конференции «Ростелеком» и «Сколково» представят совместно разработанные инициативы для опережающего развития отрасли российской кибербезопасности. Они позволят технологическим компаниям преодолеть барьеры роста и перейти к масштабированию бизнеса. Гостей ожидают яркие активности от официальных партнеров Startup Village’22.

Проекты традиционно представят и региональные разработчики решений с потенциалом масштабирования на всю страну: конференция объединит участников из Новосибирской и Томской областей, республик Татарстан и Саха (Якутия), Ханты-Мансийского автономного округа и других регионов.

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В рамках сессии «Women-run business. Вдохновленные технологиями» участницы и победительницы «Стартап-тура 2022» представят взыскательной публике свои проекты.

В этом году Startup Village включит в себя несколько тематических треков. На главной сцене Veb Ventures Vision Stage в рамках трека Global пройдут дискуссии и выступления, посвященные влиянию глобальных экономических потрясений на рынки, пересмотру стратегий глобальной экспансии, смещению акцентов в технологическом развитии и формированию новых запросов, направленных на достижение импортонезависимости, стратегии в битве за таланты, которая поможет удержать человеческий капитал. Ключевым мероприятием станет пленарная дискуссия, посвященная переосмыслению роли инновационной технической деятельности в эпоху экономической турбулентности.

На Hyper Stage развернется трек, посвященный инновациям в разрезе технологических рынков: ключевые направления IТ-сферы и промышленности, фармакологии, медицины и сельского хозяйства. Эксперты обсудят опережающие технологии зеленой энергетики, городской аэромобильности, цифровизации и автоматизации промышленности.

Главное событие для представителей стартап-среды — масштабная питч-сессия — состоится на Sphere Stage и Startup Stage в рамках трека по инвестициям. Участники конференции получат «памятку», содержащую всесторонний разбор обновляющегося венчурного рынка от экспертов Skolkovo Ventures и VEB Ventures. Темами трека станут востребованные у представителей стартапов вопросы: от способов привлечения инвестиций и видов венчурных сделок до управления активами в условиях ограничений.

26 мая сцена Sphere Stage порадует участников мероприятия разбором тем, связанных с креативными индустриями, перестройкой social media, предпринимательством в университетах, защитой и охраной интеллектуальной собственности, которая традиционно будет детально представлена экспертами Центра интеллектуальной собственности «Сколково». В рамках деловой программы пройдут также питчи Сколковского института науки и технологий.

Участие делегации Республики Саха (Якутия) на Startup Village пройдет под эгидой празднования 100-летия с основания ЯАССР и 10-летия сотрудничества между регионом и aондом «Сколково». В рамках деловой программы Veb Ventures Vision Stage партнеры подпишут соглашение о сотрудничестве в сфере науки и бизнеса, презентуют первую в России Арктическую cтартап-экспедицию, Школу глобального бизнеса и многое другое. Республика Татарстан представит проект нового технопарка имени Башира Рамеева, известного математика.

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