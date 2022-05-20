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«ВКонтакте» пройдет самая масштабная Ночь музеев

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Социальная сеть «ВКонтакте» поддерживает Ночь музеев — в этом году событие пройдет 21–22 мая. На платформах VK Видео и VK Клипы появятся специальные разделы, которые соберут эксклюзивные лекции, экскурсии и интерактивные мастер-классы — все они будут доступны в сообществе «Культура ВКонтакте». В акции примут участие больше 100 ведущих площадок по всей стране — это рекордная цифра для Ночи музеев «ВКонтакте»: петербургский Эрмитаж, московские Мультимедиа Арт Музей, Музей русского импрессионизма и Государственный исторический музей, тульский творческий кластер «Октава», Музей истории и археологии в Надыме и многие другие.

Ночь музеев «ВКонтакте» охватывает площадки со всей страны, включая столицу. Государственный исторический музей покажет виртуальную экскурсию по выставкам «Россия. Дорогами цивилизаций» и «Выбор времени. Новые поступления». Зрители отправятся в иммерсивное путешествие по античной цивилизации и познакомятся с памятниками разных эпох. Мультимедиа Арт Музей предложит задуматься, как технологии меняет общество: искусствовед Ольга Свиблова проведет эксклюзивную экскурсию по биеннале «Искусство будущего». Особая программа ждет поклонников космоса: в Музее космонавтики актеры прочтут трогательные письма конструктора Сергея Королева и его жены.

Также пользователи «ВКонтакте» смогут отправиться в онлайн-путешествие по Санкт-Петербургу и музеям культурной столицы. Эрмитаж подготовил лекции, экскурсии, детские игры и мастер-классы к юбилею Петра I. Мероприятия пройдут сразу на четырех площадках музея, в том числе в реставрационно-хранительском центре «Старая Деревня». Сюрпризы для зрителей также приготовили Музей Фаберже, Эрарта и Российский этнографический музей.

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География Ночи музеев «ВКонтакте» не ограничится Москвой и Петербургом: пользователей соцсети ждет уникальная программа от музеев Поволжья, Сибири, Урала и других регионов. Так, Воронежский областной художественный музей им. И.Н. Крамского в формате клипов расскажет о традициях чаепития. Творческий кластер «Октава» из Тулы проведет воркшоп по работе с папье-маше и покажет джазовую импровизацию. А нижегородский Арсенал проведет видеоэкскурсию по выставке «Биография в объеме. Скульптурный портрет»: это возможность начать разбираться в скульптуре, в том числе авторства современных художников.

Марина Краснова, СЕО «ВКонтакте» и VK Видео:

«Сотрудничество с музеями и другими культурными учреждениями — важное направление развития «ВКонтакте». Уже больше пяти лет мы поддерживаем подобные инициативы и рассказываем о разных площадках, в том числе малоизвестных, но заслуживающих внимания зрителей. Один из наиболее заметных проектов — гранты от «ВКонтакте» с общим бюджетом 14 млн рублей: за три сезона программы гранты получили 44 организации. Синергия искусства и технологий дает преимущество всем сторонам взаимодействия. Искусство становится более доступным и популярным, а для нас это еще одна возможность поговорить на одном языке с аудиторией».

Ранее «ВКонтакте» провела масштабный проект ко Дню театра. «VK Видео» показала трансляции спектаклей, а «Клипы» — репетиции, мастер-классы и другие моменты из закулисной жизни площадок, знаменитых на весь мир. Партнерами проекта стали больше 30 театров, в том числе Мариинский, Александринский, театр на Малой Бронной и другие.

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