Владимир Кулистиков отмечает 70-летний юбилей

Интервью по случаю 70-летия проходит на рабочем месте. Сегодня юбилей отмечает Владимир Кулистиков. Он не оставил телевидение и вот уже несколько лет является советником главы ВГТРК, сообщает телеканал «Известия». Небольшой кабинет в одном из бесконечных коридоров государственного ТВ. На столе только фрукты, телефоны и пульт. Телевизор строго напротив, а в нем самый известный американский канал. Но высокой оценки Кулистикова он не заслужил.

«Как изменилась западная журналистика! Насколько она стала заряженной! Очевидно совершенно, что мы даем наиболее разнообразное по содержанию, по жанрам, по подаче «меню», — отметил советник главы ВГТРК Владимир Кулистиков.

В вопросах телевидения Владимир Кулистиков не ошибается. Потому что он сам его делал. С далекого 1996 года, когда впервые пришел в службу информации НТВ. И когда впервые появился в кадре.

«Программа «Герой дня», я Владимир Кулистиков, добрый вечер!»

Заместитель, потом главный редактор канала, потом генеральный директор. Это Кулистиков сохранил высокие рейтинги и в разы увеличил доходы телекомпании. Но люди для него всегда были важнее. Он знал, как говорить и с аудиторией, и с теми, кто для нее работает.

«Я лично, да и, вот, я разговаривал с коллегами, кто вместе работал. Все и всегда скучают и скучали по шуткам, по стилю работы Владимира Михайловича. Это замечательный человек, автор многих жанров на телевидении. Человек, у которого в журналистике учились многие и многому», — рассказал генеральный директор МИЦ «Известия» Владимир Тюлин.

Все, кто когда-то работал или конкурировал с ним, признают: Кулистиков являлся автором или соавтором самых дерзких, самых ярких и самых популярных передач на отечественном ТВ 90-х и начала 2000-х.

«Что бы ты ни возглавлял, это СМИ всегда находилось в центре внимания и было притчей во языцех. Мне давно не хватает того, что ты возглавляешь какой-то большой конкурирующий канал», — сообщил генеральный директор Первого канала Константин Эрнст.

«А как сотруднику телекомпании, человеку творческому, точно объяснить, что делать надо, чтобы передача была хорошей и потом у руководства не вызвала вопросов? Человек должен сам, самостоятельно, исходя из своего опыта, умения и представления о прекрасном, сам должен действовать. Это не давание указаний, работа с творческими людьми — это диалог».

Именно после таких диалогов люди и начинали «гореть» работой. Поднимать цифры рейтингов или уходить на повышение и делать что-то свое.

«Владимир Михайлович никогда не делал рядовых вещей. Я такого за ним уж точно не замечал. Вот, например, «лихие девяностые» словосочетание, знаете такое? А придумал его Владимир Михайлович за столом. Мы предлагали ему разные названия исторической программы. Он говорит: «Лихие девяностые»!», — рассказал генеральный директор АО «ТРК «Петербург» Юрий Шалимов.

А ведь на телевидение Кулистиков пришел, когда ему было уже 44. До этого — МГИМО, Министерство внешней торговли, советский журнал «Новое время», арабская газета «Аль-Хаят» и даже американское «Радио Свобода». Эту часть его биографии в одном из интервью даже Владимир Путин вспомнил.

«Вот вы там работали. А теперь возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?»

Но и в американской редакции Кулистиков делал то, что считал правильным.

«Люди писали чуть ли не в конгресс США, чтобы нас уволили. А в чем было дело? А потому что мы давали возможность высказаться разным сторонам», — вспоминает Владимир Кулистиков.

И это тоже был важный опыт. Его принципиальность всегда вызывала уважение. Не только журналистов.

«Вдохновлял своих сотрудников на действительно талантливую инициативную работу. У него это получалось делать. К нему прислушивался президент. Он часто встречался с президентом. Он принимал участие в обсуждении самых животрепещущих вопросов», — отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Профессионализм, с которым никто даже не пытался спорить. Кулистиков владеет пятью языками, обладает кандидатской степенью. Коллеги говорили «не голова, а Дом союзов».

«Человек, который знает всё в этой жизни. Не было интернета, а уже был Владимир Михайлович Кулистиков. Он знает всё: и о политике, и географию, и химию, и математику, и, конечно же, русский язык», — прокомментировал начальник службы выпуска правовых программ ДИП «Вести» Объединенной дирекции информационных программ ВГТРК Эдуард Петров.

«Он может написать фантастические мемуары, я в этом нисколько не сомневаюсь. Просто он вряд ли это будет делать. По-моему, он считает такие вещи ненужными», — отметила главный редактор службы информации АО «НТВ» Татьяна Миткова.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.