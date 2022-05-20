Пентагон раскрыл детали подготовки украинских военных в Европе

Пентагон заявил, что концентрирует внимание на подготовке Вооруженных сил Украины в Европе, а не в США. Украинские военные, которых тренируют в ближайших к Киеву странах, обучат на месте своих сослуживцев, передает телеканал «Известия». Штаты считают, что это позволит сэкономить временя и человеческие ресурсы.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.