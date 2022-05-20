Минобороны представило кадры работы вертолетов МИ-28 и Ка-52 во время спецоперации РФ

Вертолеты Ка-52 и Ми-28 работают на малой высоте. «Ночной охотник» уничтожил не один укрепрайон националистов, передает телеканал «Известия». Арсенал вооружения МИ-28 — 30-миллиметровая скорострельная пушка и ракеты. Вертолет работает в составе смешанных боевых групп, совместно с экипажами Ка-52 и Ми-8. За один вылет уничтожаются целые цепочки инфраструктуры ВСУ. Военный летчик Антон называет Ми-28 лучшим вертолетом в мире.

«Процесс прицеливания осуществляется в автоматическом режиме без участия летчика. Это повышает точность применения вооружения и минимизирует расход боеприпасов», — рассказал командир звена вертолетов Ми-28 Антон.

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