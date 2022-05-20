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Военный эксперт объяснил обилие слабо обученных резервистов в рядах ВСУ

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раненый солдат ВСУ
Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Rick Mave
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В зоне основных боевых действий с украинской стороны всё чаще встречаются слабо обученные резервисты. Они быстро сдаются небольшими группами и рассказывают о плохом снабжении. О чем это может свидетельствовать, рассказал «Известиям» в пятницу, 20 мая, военный эксперт Дмитрий Болтенков.

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После того, как за три последних дня в плен сдались 1730 членов украинских вооруженных формирований, заблокированных на заводе «Азовсталь», наиболее напряженные бои переместились к городу Артемовск, а украинские войска по всему фронту вернулись к оборонительной стратегии, считает эксперт.

«Сейчас главная их забота — удержать не только города Северодонецк и Лисичанск, но и трассу, ведущую туда из Артемовска. Главная угроза для нее сейчас — удар со стороны Попасной на Соледар. Там намечается сразу два отдельных «котла». Именно там проходят самые упорные бои за каждое небольшое село и каждую лесополосу на пути к городу», — сообщил Болтенков.

Он добавил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются стабилизировать фронт переброской подкреплений из мобилизованных теробороновцев, но их устойчивость ниже, чем у регулярных войск.

Использование в зоне основных боевых действий слабо обученных резервистов говорит о сильной нехватке личного состава, однако о полном уничтожении регулярной армии говорить рано. Наиболее подготовленные и получившие опыт подразделения там до сих пор используются в роли мобильных резервов для «затыкания дыр» и контратак, объяснил Болтенков..

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

«Ближайшее окружение: в Донбассе обретают черты новые «котлы» для ВСУ»

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