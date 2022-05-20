Ваша «Фанта» бита

Есть такой старый детский анекдот про ежика, который зарекся, как бы помягче сказать, пускать газы. Идет по лесу и говорит: «Больше не буду, больше не буду…». Не сдержался. «Это не я, это не я», — продолжил ежик. Еще раз прошу прощения за воспоминание об этой старой детской шутке, но лучшей аналогии с введением сейчас санкций не придумаешь.

Вспоминается и другая крылатая фраза, которую в нынешних реалиях можно сформулировать как «суровость санкций смягчается необязательностью их исполнения». Причем обходить их пытаются именно те, кто их, собственно, вводит. Тут и латвийская нефть, которая уже как бы не российская, и реверсный газ, который получает Польша вроде бы уже тоже не от нас. Это не я, конечно.

В ту же копилку — и суровый запрет на перевод оплаты по госдолгу. То есть нельзя, но немножко можно. Ибо если будет нельзя, то очень сильно не порадуются всяческие фонды, которые вложили в Россию миллиарды. А это уже не просто про политику, тут про реальные деньги. Поэтому прямо точно, что в последний раз, а с 25 мая уже точно будет нельзя. Совсем-совсем и это наше последнее слово.

Любой педагог, психолог и просто вменяемый родитель знает, что основа правильного воспитания ребенка — последовательность. Если строго пообещал, что никаких игрушек, пока не сделаешь уроки, то нужно держаться. Иначе не сработает.

Санкции — это ведь тоже своего рода метод принудительного воспитания. Пока вы не выполните условия, то будете иметь запреты. Дал слово — крепись, а не дал — держись, утверждает русская пословица. Не знаю, есть ли такая в американской культуре, но было бы полезно ознакомиться в любом случае.

Последняя неделя стала показательной с точки зрения отсутствия последовательности, да и согласия между «родителями». Евросоюз никак не может согласовать шестой пакет санкций из-за позиции Венгрии по отказу от российских энергоносителей. А глава американского Минфина, бывшая руководитель ФРС Джанет Йеллен и вовсе нанесла сокрушительный удар по принуждению к покладистости. Заявила, видите ли, что законы США не позволяют конфисковать российские резервы. Прямо выстрел в голову санкций.

Но есть и более интересный вялотекущий сериал с уходом иностранных компаний из России, которым как бы и надо, но не хочется. Присели на дорожку и думают, как бы не уйти уходя. После того, как стало известно о внесении законопроекта о введении внешнего управления в иностранных компаниях, они активизировались. Первыми сдались OBI, самостоятельно передав управление российскому бизнесу. Конечно, никто не скажет, на каких условиях состоялась сделка. Договора мы не видели, но есть ощущение, что иностранные компании себя не обидят.

Из последних новостей — «Рено» и «Макдональдс». Что касается последнего, то он долго оттягивал решение. Ходили слухи, что готовится к открытию в июне. И даже, как выяснилось, слухи не обманули. «Макдональдс» вовсе как бы и не уходит, просто меняет бренд, но всё остальное оставляет, передав (возможно, на время) бразды правления франчайзи. В общем, тот же бутерброд, только под другой вывеской, которая сути котлеты не меняет. И как тут опять не вспомнить анекдот про ежика? Как бы не они, конечно.

Никто не удивится, если спустя время после окончания всех активных санкционных действий все бывшие хозяева вернутся и снова возьмут бразды управления в свои руки. Ведь самая большая ценность в глобальном капитализме — рынки сбыта. Выйти на новый — достижение, а отказаться от уже освоенного, проверенного и приносящего прибыль — сродни самоубийству.

Думается, что мы и дальше будем наблюдать показательный, но мнимый процесс передачи активов в российские руки, но явно во временную собственность. Поскольку терять такой аппетитный кусок рынка явно никто не хочет. Пустое место тут же занимают другие. Вот уже и российские производители выпустили аналоги «Колы» и прочих напитков компании, на повестке замена «Пепси».

Но игра в санкции продолжается. Театр для одного актера, которого можно обмануть, поскольку себя не обманешь. И важно не заиграться.

Никто не спорит, мировой бойкот скажется негативно на российской экономике. Отрицать это — уподобляться тому же ежику из анекдота. Конечно, отлучение от привычной логистики, спроса и прочего скажется и на нас. Как прогнозирует, например, Центробанк, пик придется на четвертый квартал. И потери ВВП могут составить 10%.

Но вот что интересно: на этой неделе Росстат опубликовал предварительную оценку ВВП в первом квартале. И он, как свидетельствуют данные ведомства, вырос на 3,5% по сравнению с тем же периодом предыдущего года. Понятно, что и 2021-й нельзя считать показательным, поскольку на него пришлась пандемия и соответствующие ей проблемы. Но всё же. Не обещал ли господин Байден, постукивая невидимым ботинком по трибуне, что российская экономика будет разорвана в клочья уже в марте этого года? Да, на март, который закрывает первый квартал, пришелся некоторый спад, но недостаточный, чтобы экономика ушла в минус. Рост, между прочим, показали не только сырьевая отрасль, что и понятно в условиях санкций, когда цены на топливо взлетают, но и строительство, торговля, пассажирские перевозки.

А всё почему? Поскольку последовательности нет в «воспитании» России. Ибо и хочется, и колется, так как все же свои запреты бумерангом возвращаются к тем, кто запрещает. Вот и пытаются сами обойти. Надоели, честное слово.

Автор — журналист, обозреватель газеты «Известия»

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