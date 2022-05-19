Всегда ль готовы

100 лет назад в СССР была создана Всесоюзная пионерская организация имени Владимира Ильича Ленина. Без преувеличения грандиозная структура. И не только по масштабу. Само название предполагало, что воспитанники организации станут первопроходцами в самых разных сферах жизни. Так и получилось. Миллионы «кухаркиных детей» получили возможность реализовать свои способности благодаря многоуровневой советской системе воспитания, ключевым звеном которой стала пионерия. По сути, это был, как сейчас бы сказали, «социальный лифт», позволявший молодежи реализоваться в жизни на основе реальных талантов, а не материально-сословных привилегий.

Пионерия работала как часы в течение многих десятилетий. До тех пор, пока советская система в целом была устремлена в будущее и в прямом смысле боролась за свое место под солнцем во враждебном капиталистическом окружении. Руководству СССР, находившемуся в стадии становления, опережающего развития и ожесточенного, даже антагонистического противостояния с Западом, удавалось поддерживать образовательно-воспитательную инфраструктуру государства, что называется, в тонусе.

Однако ближе к излету драматичного, но во многом триумфального для России XX века советская система стала очевидным образом утрачивать свою устремленность в будущее. Застывшая во времени идеология вызывала всё меньше энтузиазма и всё больше вопросов. В 1980-е годы в построение коммунизма в Советском Союзе, пожалуй, не верили даже пионеры. СССР оставался социально развитым и экономически конкурентоспособным государством, но его граждане уже с трудом могли ответить на важнейшие экзистенциальные вопросы: откуда мы пришли? кто мы? куда мы идем?

Современная Россия является правопреемницей Советского Союза. И не только формально-юридически. Три четверти граждан страны считают эпоху СССР лучшим периодом в истории страны. По сути, мы базово (про)советский народ. Поэтому попытки так или иначе воспроизвести лучшие наработки СССР в современных российских условиях более чем оправданны. Однако возникает закономерный вопрос: насколько это возможно в государстве, в котором официальная идеология запрещена Конституцией?

Сама идея воссоздания всероссийской детской организации понятна, своевременна и, скорее всего, будет в целом поддержана обществом. Люди устали от того, что государство последние годы оказывало гражданам «образовательные услуги», но как бы самоустранилось от системной реализации воспитательного функционала. Ведь образовавшийся за последние 30 лет вакуум заполняло всё что угодно, вплоть до криминальной субкультуры АУЕ (признана в РФ экстремистской организацией, ее деятельность запрещена на территории страны).

Тем не менее возвращение государства в воспитательную сферу не будет легким. В СССР человека с малолетства последовательно вели по жизни: от пионерской организации до гарантированного рабочего места и далее. Современная Россия не может предложить гражданам таких долгосрочных нерыночных патерналистских схем. Поэтому большой вопрос, насколько эффективно в современных условиях могут работать отдельные элементы комплексной советской социально ориентированной системы.

В любом случае воссозданием соответствующей образовательно-воспитательной инфраструктуры для детей можно и нужно заняться без всяких проволочек. В советских пионерлагерях ежегодно отдыхало около 10 млн детей. В российских — 4–6. С поправкой на евразийский контур было бы целесообразным поставить задачу в ближайшие годы выйти на советские показатели. А в идеале — превзойти их.

Не менее важная задача — обеспечение общедоступности и массовости развивающих кружков для детей. Разумеется, с поправкой на современные технологии и объективные параметры стремительно меняющихся профессиональных компетенций, склонности к которым лучше определять уже в детстве.

И, конечно же, не стоит забывать о том, что молодые поколения должны получить свою здоровую долю веселья. В свое время руководство позднего СССР сильно недооценило потребность молодежи в развлечениях. Между тем в условиях слабеющей или тем более отсутствующей идеологии этот фактор может оказаться решающим.

Из вышеупомянутого триптиха экзистенциальных вопросов в современном российском обществе можно отметить определенный консенсус лишь по первому из них: откуда мы пришли? Если отвечать совсем просто — из СССР. Которого больше нет. И, к сожалению для многих, нельзя просто так взять и воспроизвести советскую систему в неизменном виде в XXI столетии.

Кто мы? Куда мы идем? Непротиворечивые ответы на эти вопросы нам еще предстоит найти. Потому что на абстрактном патриотизме устойчивой, устремленной в будущее и хорошо адаптированной к внешним вызовам системы построить не получится. Даже если отдельные ее элементы будут весьма правильными и своевременными…

Автор — руководитель аналитического центра «СтратегПРО»

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