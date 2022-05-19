Правительство выделит около 3 млрд рублей на субсидирование авиагрузоперевозок

Российские авиакомпании, выполняющие внутрироссийские грузовые перевозки, смогут получить субсидии на возмещение операционных расходов. Распоряжение о выделении на эти цели 2,9 млрд рублей подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщила 19 мая пресс-служба правительства РФ.

«У нас есть уникальные компании с большим опытом работы в этом узком сегменте и, главное, высококвалифицированный персонал, который недопустимо потерять», — сказал Мишустин.

Такая мера поможет переориентировать существующий парк грузовых самолетов на перевозки в интересах заказчиков России, уточнил премьер-министр. Размер субсидии каждой авиакомпании будет определяться исходя из объема грузоперевозок. Программа будет действовать в отношении авиагрузоперевозок, выполненных с апреля и по октябрь.

21 апреля Мишустин сообщил, что правительство РФ выделит 100 млрд рублей российским авиакомпаниям для частичной компенсации полетов внутри страны. Предполагается, что программа охватит основные периоды отпусков и каникул школьников. Как уточнил премьер-министр, такое решение позволит сохранить пассажирские перевозки на внутренних авиалиниях на уровне прошлого года.

Тогда же премьер-министр сообщил, что кабмин продолжает принимать меры по поддержке воздушного транспорта в условиях санкций, в связи с тем, что отрасль столкнулась с ограничениями и запретами, в том числе в части поставок запчастей и техобслуживания.