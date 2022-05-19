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Cтоимость криптовалют может продолжить падать

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По мннеию эксперта, стоимость криптовалют может продолжить падать. На котировки сейчас оказывает влияние сразу несколько факторов. Увеличение ключевой ставки США повлекло отток капитала из высокорискованных активов. Ситуация с Terra привела к подрыву доверия к разным стейблкоинам, передает телеканал «Известия». Кроме того, на фоне вывода средств в фиат сократилось предложение USDT. За неделю инвесторы обменяли 8,2 млрд стейблкоинов на реальные деньги. Вместе с тем, падение криптовалют предвещает технический анализ рынка. В случае пробития важных уровней поддержки последует обрушение.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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