Cтоимость криптовалют может продолжить падать
По мннеию эксперта, стоимость криптовалют может продолжить падать. На котировки сейчас оказывает влияние сразу несколько факторов. Увеличение ключевой ставки США повлекло отток капитала из высокорискованных активов. Ситуация с Terra привела к подрыву доверия к разным стейблкоинам, передает телеканал «Известия». Кроме того, на фоне вывода средств в фиат сократилось предложение USDT. За неделю инвесторы обменяли 8,2 млрд стейблкоинов на реальные деньги. Вместе с тем, падение криптовалют предвещает технический анализ рынка. В случае пробития важных уровней поддержки последует обрушение.
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