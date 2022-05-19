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Врач назвала простой способ проверки помидоров на нитраты

Врач-диетолог Соломатина рассказала о простом способе проверки помидоров на нитраты
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина рассказала, как проверить помидоры на нитраты.

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В беседе с радио Sputnik в четверг, 19 мая, специалист пояснила, что наличие нитратов в помидорах можно определить по внешнему виду плода, разрезав его пополам. Если внутри окажется много жестких прожилок желтого цвета, это значит, что помидоры «подкармливали» добавками с нитратами. Такие овощи лучше не есть, пишет «Газета.Ru». Во время тепловой обработки продукта они переходят в нитрозамин, а это, в свою очередь, — канцероген.

Соломатина рассказала, что нитраты в организме человека переходят в опасные нитриты. Которые способны нарушать клеточное дыхание, а также переводить гемоглобин в его неактивную форму, не способную переносить кислород. В результате у человека может развиться гипоксия.

Специалист призвала обращать внимание и на спелость помидоров, также она предостерегла от употребления в пищу незрелых плодов. В них накапливается соланин — ядовитое вещество, способное привести к отравлению.

Помимо соланина, в состав помидоров могут входить и другие небезопасные вещества. Это нужно учитывать людям, например, с язвенной болезнью, гастритом и панкреатитом.

Помимо этого, Соломатина посоветовала людям с рядом других заболеваний осторожно относиться к употреблению помидоров.

«Лучше ограничить употребление помидоров людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта в стадии обострения, потому что кислоты в составе этого продукта могут негативно повлиять на слизистую. <…> Людям, склонным к мочекаменной болезни, не очень хорошо увлекаться помидорами, поскольку в них есть щавелевая кислота», — приводит слова врача телеканал «360».

Специалист отметила, что норма потребления помидоров у всех индивидуальная, но в среднем это — три томата в день, пишет «Федеральное агентство новостей».

В ноябре врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Наталья Круглова рассказала об уникальных свойствах помидоров. По ее словам, эти свойства связаны с содержащимся в них ликопином — антиоксидантом, который обладает иммуностимулирующим и противоопухолевым действием.

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