Выпуск шин на заводе под Липецком возобновит японская Yokohama

Японская компания Yokohama возобновит производство автомобильных шин на шинном заводе в ОЭЗ «Липецк». Предприятие, находящееся в простое, ожидает поставку каучука в конце мая. Об этом стало известно после встречи руководителя японского завода с губернатором Липецкой области Игорем Артамоновым.

Глава региона рассказал, что выходить из простоя липецкий завод будет постепенно, но все без исключения сотрудники получат 100% зарплаты, независимо от того, привлечены ли они к работе.

ИА «Абирег» пишет, что три недели назад губернатор поставил ультиматум японскому предприятию: если оно не озвучит решение по выходу из простоя через месяц, администрация области приложит все усилия, чтобы сотрудники были трудоустроены на другие предприятия особой экономической зоны.