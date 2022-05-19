ФРГ выделяет €4 млрд на обеспечение продовольственной безопасности в мире

Германия выделяет €4 млрд на обеспечение продовольственной безопасности в мире, передает телеканал «Известия». По словам главы МИД страны Анналены Бербок, Берлин готов выйти за пределы этих финансовых рамок. Страны Большой Семерки достигли приверженности касательно поддержки Украины в «сохранении ее производства» и экспорта зерновых.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.