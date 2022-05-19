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Матвиенко предложила вариант сохранения советских памятников в Европе

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Памятник воину-освободителю («Бронзовый солдат») на Военном кладбище
Фото: ТАСС/Шарифулин Валерий
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Советские памятники в прибалтийских странах, которые не получится сохранить на своих местах, нужно поставить вдоль границы с государствами, которые хотят от них отказаться, заявила в четверг, 19 мая, в интервью «Известиям» спикер Совета Федерации (СФ) Валентина Матвиенко.

«Если уже дело дойдет до абсолютного беспредела и будет принято окончательное решение о сносе этих памятников, считаю, что их надо России, конечно, забрать, но не везти в Москву или другие регионы. А поставить на границе. Рижский — на границе с Латвией, а «Бронзового солдата» — на границе с Эстонией в Ленинградской области. Чтобы люди, для которых это действительно святыня, могли и 9 Мая, и в другие дни, просто переходя границу, отдавать дань памяти. Возможно, такие варианты стоит рассмотреть и проработать», — предложила она.

Однако это крайняя мера. Сейчас, по мнению главы СФ, необходимо сделать всё, чтобы памятники остались на своих местах в прибалтийских странах.

«Конечно, мы должны сделать всё возможное, чтобы сохранить эти памятники там, где они сегодня стоят. Потому что так хотят многие жители этих государств. Это соответствует и всем международным договорам», — отметила Матвиенко.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

«Европе сегодня следует сделать свой разворот над Атлантикой»

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