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Матвиенко прокомментировала возможное вступление Финляндии и Швеции в НАТО

Матвиенко заявила, что реакция РФ на вступление в НАТО Финляндии и Швеции будет соразмерна
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Эмблема НАТО
Фото: ТАСС/Алексей Витвицкий
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Возможное вступление Финляндии и Швеции в НАТО негативно повлияет на политическую стабильность в Европе, сказала в интервью «Известиям» в четверг, 19 мая, спикер Совета Федерации (СФ) Валентина Матвиенко.

«Конечно же, вступление этих стран в НАТО негативно скажется и на политическом состоянии Европы. Не добавит ей стабильности. Потому что ранее Швеция и Финляндия демонстрировали реальный нейтралитет. И мы, и все ценили такую позицию», — заявила она.

При этом Матвиенко не исключила, что это решение принято не самостоятельно, а под внешним давлением.

«На мой взгляд, нынешнее решение не суверенное, принятое, безусловно, под давлением коллективного Запада, в первую очередь США и НАТО. Уж очень быстро оно прокручивается. По такому серьезнейшему, существенному вопросу даже не сочли необходимым провести референдум — спросить мнение граждан этих стран», — отметила спикер СФ.

Матвиенко напомнила, что в ближайшее время в Мадриде состоится сессия НАТО, где предполагается одобрение заявок Швеции и Финляндии на вступление.

Она подчеркнула также, что РФ всегда выступала за то, чтобы зона Балтийского моря была зоной мира, стабильности и взаимовыгодного сотрудничества.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

«Европе сегодня следует сделать свой разворот над Атлантикой»

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