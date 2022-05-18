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IT-компании заявили об утечке данных бизнес-школы «Сколково»
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IT-компании заявили об утечке данных бизнес-школы «Сколково»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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База данных с информацией предположительно о студентах бизнес-школы «Сколково» появилась в узкоспециализированных Telegram-каналах 17 мая, заявил «Известиям» основатель сервиса разведки утечек данных и мониторинга даркнета DLBI Ашот Оганесян.

Он уточнил, что в сливе содержится три дампа (файла с содержимым таблиц базы данных) общим объемом более 1,9 млн строк. Однако с учетом дубликатов в утечку попало порядка 420 тыс. уникальных клиентских записей, оценил эксперт.

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В одной из таблиц, с которой ознакомились «Известия», есть ФИО, номера телефонов, электронные адреса, даты рождения, места работы и должности, а также хешированные пароли для входа в систему. По словам Оганесяна, также в утечке содержатся выставленные студентам счета, где есть ФИО и сумма для оплаты. В основном информация касается студентов бизнес-школы.

«Данные распространяются бесплатно. Наиболее вероятно, что это выгрузка из CRM-системы школы управления «Сколково», которая была взломана. Среди утекших данных нет номеров карт, но сведения можно использовать для спама или попыток фишинга», — предположил специалист.

Как сообщил руководитель блока специальных сервисов Infosecurity a Softline Company Сергей Трухачев, база содержит данные людей, оставлявших заявки на обучение или учившихся в школе «Сколково».

«Контактные данные в сочетании с ФИО дают возможность осуществлять адресные атаки на людей», — подчеркнул он.

В пресс-службе бизнес-школы «Сколково» заявили, что проводят проверку появившейся информации о том, что в открытый доступ попали данные пользователей сайта. Школа также обратилась в правоохранительные органы по поводу возможного инцидента, подчеркнули представители учебного заведения.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Сливы общества: IT-компании заявили об утечке данных бизнес-школы «Сколково»

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