Первопрестольный спор

Первопрестольная, златоглавая, третий Рим. «Эти слова о тебе Москва», как пел в одной из своих самых известных песен Муслим Магомаев. Сегодня российская столица — не только один из крупнейших мегаполисов мира, но и по праву важный культурно-исторический, туристический и логистический центр планеты. Москва регулярно попадает и на первые позиции в международных рейтингах. В июне прошлого года столица РФ вошла в тройку самых привлекательных городов Земли (по версии Boston Consulting Group (BCG). А в феврале этого года город был признан ООН лучшим мегаполисом мира по качеству жизни.

«Кто в Москве не бывал, красоты не видал», — гласит одна из известных русских поговорок. Действительно, в город регулярно приезжает огромное количество туристов. Для многих жителей российских регионов и иностранных гостей Красная площадь, Кремль, Воробьевы горы, ВДНХ, многочисленные парки и музеи — не просто локации на карте. Для них это источник силы, вдохновения, возможность окунуться в другую реальность. Таких счастливцев в 2021 году было почти 17 млн. Для сравнения: Санкт-Петербург посетили чуть менее 6 млн человек.

Сегодня очень сложно представить, что главным городом России будет не Москва. Однако такое в нашей истории мы проходили. Ровно 310 лет назад (19 мая 1712 года) Петр I перенес столицу из «златоглавой» в город на Неве — Санкт-Петербург. С 1710 года царские чиновники, дипломатический корпус, органы исполнительной власти и Правительствующий сенат переезжали на постоянное жительство в новую столицу. В 1712 году сюда переехали царский двор и семейство самодержца. Этим событием Петр I подчеркнул значимость молодого города.

На несколько столетий Санкт-Петербург перехватил статус столицы. Однако «первопрестольная» его вернула. После Октябрьской революции 1917 года большевики, опасаясь близости границ с недружественными буржуазными государствами, возвратили столичный статус Москве. Кроме Петербурга, столицами в разное время были Новгород, Киев, Владимир. В сложные для страны времена Гражданской войны «белогвардейцы» назначили столицей Омск, а после его потери — Иркутск.

У разных городов России и сегодня есть желание хоть как-то ассоциировать себя с термином «столица». Санкт-Петербург именует себя «северной» и «культурной», Казань — «третьей», Сочи — «спортивной», Краснодар — «южной», Калининград — «янтарной», Тула — «оружейной», Иваново — «текстильной». Не случайно так или иначе вопрос о переносе главного города из Москвы появляется в федеральной новостной повестке.

В частности, министр обороны Сергей Шойгу предлагал в прошлом году перенести столицу в Сибирь. Такую идею он высказал, говоря о планах построить в Сибири «три, а лучше пять крупных центров научно-промышленных, экономических центров». Идею про перенос столицы в те края высказывал и бизнесмен Олег Дерипаска, руководствуясь экономическими мотивами. «Я всегда говорю: кажется, это утопия, но зачем нам столица в Москве, если все интересы у нас в Азии? И другое время подлета ракет, и всё остальное будет по-другому смотреться, если она будет находиться в Новосибирске, Красноярске», — обозначал бизнесмен свою позицию в марте 2022 года.

Высшее политическое руководство тем не менее такую позицию не поддерживает. «Я слышал предложение перевести федеральное правительство в Омск. Вы знаете, это не решит проблему», — говорил Владимир Путин во время «Прямой линии». По мнению президента, в Сибирь надо перевести «определенные федеральные структуры». «Или, по крайней мере, крупные наши компании, которые работают в Сибири, а налоги платят, к сожалению, в Москве», — добавил он.

Есть у идеи и явные противники. Один из них — мэр, собственно, Москвы Сергей Собянин, который не совсем позитивно оценил инициативу возможного переноса. «Потратить триллион-другой, чтобы чиновников сослать на 8 тыс. км от 110 млн россиян, проживающих в европейской части. И раньше чиновников ссылали в Сибирь и на Восток, но менее затратным способом», — писал он в соцсетях в 2017 году.

Сторонники же идеи переноса говорят не только об экономических и военно-стратегических причинах перемещения столицы за Урал. Многие считают, что Москва перегружена, и этот мегаполис сам по себе настолько значим, что столичные функции лишь служат бременем. Тем не менее вопрос «разгрузки» легко решается в рамках города. Эта проблема, в частности, поднималась и высшим руководством страны. 10 лет назад активно обсуждался возможный переезд административных учреждений и органов федеральной власти в «новую» Москву. Позже, однако, эту идею забыли, а власть осталась в центре столицы.

Не последнюю роль здесь сыграла и дороговизна этой процедуры. В 2012 году Минфин оценивал стоимость переезда чиновников в Коммунарку в 419 млрд рублей. Можно предположить, что перенос в другой город будет существенно затратнее. Даже если такие средства появятся, а экономика будет устойчиво и стабильно расти, потратить деньги более полезно стоит на инфраструктурные проекты в той же Сибири. А замедлить «перетекание» кадров в Москву можно бы было созданием нескольких крупных современных мегаполисов на территории страны, которые были бы сопоставимы с «первопрестольной» по уровню доходов.

Автор — политолог, журналист

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