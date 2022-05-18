Ковальчук рассказал о научном сотрудничестве России и Белоруссии

Россию и Белоруссию всегда связывали очень тесные отношения, сотрудничество в науке между странами поддерживается весьма интенсивно. Об этом в среду, 18 мая, заявил президент НИЦ «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук в ходе выступления на заседании коллегий Минобрнауки и Минпросвещения РФ с Министерством образования и Государственным комитетом по науке и технологиям Белоруссии.

Он подчеркнул, что сейчас совместная научная деятельность России и Белоруссии приобрела новое дыхание — делегации стран провели целый ряд встреч, на которых выработали основные направления взаимного интереса. Кроме того, Ковальчук был приглашен на беседу к президенту Белоруссии Александру Лукашенко, которая вышла «очень глубокой и обстоятельной».

После разговора с белорусским лидером Ковальчик встретился с премьер-министром республики Романом Головченко — тогда был подписан меморандум о создании единого научно-технологического пространства России и Белоруссии в рамках Союзного государства.

«Базой этого сотрудничества становится единая инфраструктура Mega Science, и тогда же было принято решение о вступлении белорусской республики в международный центр нейтронных исследований, который у нас здесь образован на базе ПИК (высокопоточного реактора. — Ред.) по поручению президента [РФ Владимира Путина]», — рассказал Ковальчук.

Кроме того, было принято решение об открытии филиала Курчатовского института в Минске. Для него Академией наук в Белоруссии было выделено здание в академическом комплексе.

«Оформлена аренда, дальше сформировано штатное расписание, пять лабораторий на первых порах, тематика была отработана четко и жестко, была дорожная карта утверждена, туда входят Mega Science, генетика, лаборатория, материалы, микроэлектроника, культурное наследие и ядерные технологии по факту», — заявил Ковальчук.

18 мая в Гатчине Ленинградской области проходит совместное заседание коллегий Минобрнауки и Минпросвещения РФ с Министерством образования и Государственным комитетом по науке и технологиям Белоруссии.

Представители двух стран обсудили ряд вопросов, в том числе единое научно-технологическое пространство: проведение конкурса на соискание Премии Союзного государства в области науки и техники в 2022 – 2023 годах, совместные научно-технические программы и инновационные проекты.

На заседании также обсуждалось образовательное сотрудничество: взаимодействие между вузами, ссузами и школами, совершенствование исторического образования, проведение IV Форума Ассоциации вузов России и Белоруссии. Кроме того, представители стран поговорили о вопросах молодежной политики: проведении X Российско-Белорусского молодежного форума и учреждении премии Союзного государства для молодых ученых.

В разговоре также приняли участие государственный секретарь Союзного государства России и Белоруссии Дмитрий Мезенцев, глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков, председатель Рособрнадзора Анзор Музаев, президент Российского союза ректоров Виктор Садовничий.