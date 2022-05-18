Первую мушиную ферму готовят к открытию под Омском

В Омской области откроют первую мушиную ферму. Речь идет о небольшом заводе по разведению и переработке мухи «черная львинка». Его планируют запустить в 2023 году.

В региональном министерстве экономики ИА «ОМСКРЕГИОН» рассказали, что инвестпроект по производству насекомых развивает ООО «Ястро-инвестиции». В соседнем Новосибирске разведением личиной мух, родиной которых является Южная Америка, уже занимаются в промышленных масштабах.

Производство с необычной спецификой будет автоматизированным, в основном в штате окажутся узкие высококлассные специалисты и ученые.

Личинки мух «черная львинка» — это экологически чистый белок и жир. Планируется получить биополимеры, которые широко применяются в производстве. Так, хитин из оболочки куколки используют в сельском хозяйстве, для производства косметики, в фармакологии и медицине, а белковолипидный концентрат — для производства кормов животным и рыбам, также в фармакологии и производстве косметики. Зоогумус является высококонцентрированным биологическим удобрением почвы.

На производстве постараются создать близкие к субтропическому климату условия. На ферме должно быть тепло — до +31 градуса, влажно и светло. Взрослая особь «черной львинки» при подходящих условиях способна за раз откладывать от 500 до 800 яиц.