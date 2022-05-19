Утром экстрадиция, вечером в НАТО
В Берлине 15 мая встретились министры иностранных дел 30 стран-членов НАТО. На повестке было членство Финляндии и Швеции в Североатлантическом альянсе, а также продолжающийся конфликт на Украине. Турцию на встрече представлял глава МИДа Мевлют Чавушоглу.
Рабочая партия Курдистана (РПК) и курдские Отряды народной самообороны (общепринятая аббревиатура YPG) — организации, которые на протяжении многих лет совершали теракты против Турции (турецкий минюст внес эти организации в список террористических и запрещенных, в ЕС и США террористической считается только РПК. — «Известия»). Их террористические атаки нанесли материальный и моральный ущерб как гражданскому населению Турции, так и военным. Анкара неоднократно заявляла об этом во всех международных инстанциях.
Опасения Турции не вызвали должного серьезного отношения со стороны альянса. А эти конкретные две страны, Финляндия и Швеция, которые поддерживают РПК и YPG, финансируют их или не причисляют их к террористическим организациям, оправдывают их деятельность и не проявляют необходимую чувствительность. Министр Чавушоглу также заявил, что несмотря на международные соглашения, длительные усилия Турции по борьбе с РПК, YPG и другими сепаратистскими террористическими организациями, к сожалению, должной реакции со стороны Швеции и Финляндии не последовало. Потому Турция решила заблокировать их принятие в НАТО.
Кроме того, в 2017 году в нарушение международного права и двусторонних соглашений между странами шесть членов FETÖ (признана террористической и запрещена в Турции, Пакистане и непризнанной Республике Северного Кипра. — «Известия») и шесть членов террористической организации РПК бежали из Турции в Финляндию. Аналогично в Швецию бежал 21 террорист, 10 из которых — члены FETÖ и 11 — члены РПК. Минюст Турции запросил обе страны экстрадировать этих граждан, однако Швеция и Финляндия за прошедшие пять лет так и не ответили положительно на запрос.
Власти Швеции и Финляндии отказываются принимать меры против FETÖ на том основании, что «FETÖ не признана террористической организацией Евросоюзом». В частности, «Nordic Monitor», медиа-пропагандистский орган FETÖ в скандинавских странах, включает в свои передачи новости против Турции. А члены FETÖ в последние годы активно обращаются за убежищем в Швеции, злоупотребляя с этой целью программой переселения Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (UNHCR).
Эта ситуация привела к тому, что обе страны заработали негативную репутацию в Турции. Потому неудивительно, что когда Хельсинки и Стокгольм решили вступить в НАТО, президент Реджеп Тайип Эрдоган объявил: Анкара, которая присоединилась к НАТО в 1952 году, наложит вето на вступление этих стран в альянс.
Впрочем, как показывают последние переговорные процессы, обе скандинавские страны настроены на диалог с Анкарой. И есть все основания полагать, что Швеция и Финляндия смогут урегулировать разногласия с Турцией и выполнить ее требования по группировкам, чтобы присоединиться к НАТО. В этом направлении обе страны-кандидата могут сократить свои контакты и поддержку РПК и YPG, а также реорганизовать террористические элементы в своих странах в соответствии с требованиями Турции (речь идет о возможном закрытии офиса этих курдских организаций в Стокгольме, который действует с 2016 года. — «Известия»).
Другими словами, ситуация с вето Турции — разрешимая: для того, чтобы Анкара изменила свое решение, Швеция и Финляндия могут начать с того, чтобы экстрадировать запрашиваемых членов террористических организаций в ближайшие дни. Такой шаг мог бы предотвратить дальнейшее усложнение процесса для всех сторон, а Турция могла бы и передумать.
Автор — глава турецкого Центра стратегических исследований SAGEDER
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