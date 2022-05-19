Утром экстрадиция, вечером в НАТО

В Берлине 15 мая встретились министры иностранных дел 30 стран-членов НАТО. На повестке было членство Финляндии и Швеции в Североатлантическом альянсе, а также продолжающийся конфликт на Украине. Турцию на встрече представлял глава МИДа Мевлют Чавушоглу.

Рабочая партия Курдистана (РПК) и курдские Отряды народной самообороны (общепринятая аббревиатура YPG) — организации, которые на протяжении многих лет совершали теракты против Турции (турецкий минюст внес эти организации в список террористических и запрещенных, в ЕС и США террористической считается только РПК. — «Известия»). Их террористические атаки нанесли материальный и моральный ущерб как гражданскому населению Турции, так и военным. Анкара неоднократно заявляла об этом во всех международных инстанциях.

Опасения Турции не вызвали должного серьезного отношения со стороны альянса. А эти конкретные две страны, Финляндия и Швеция, которые поддерживают РПК и YPG, финансируют их или не причисляют их к террористическим организациям, оправдывают их деятельность и не проявляют необходимую чувствительность. Министр Чавушоглу также заявил, что несмотря на международные соглашения, длительные усилия Турции по борьбе с РПК, YPG и другими сепаратистскими террористическими организациями, к сожалению, должной реакции со стороны Швеции и Финляндии не последовало. Потому Турция решила заблокировать их принятие в НАТО.

Кроме того, в 2017 году в нарушение международного права и двусторонних соглашений между странами шесть членов FETÖ (признана террористической и запрещена в Турции, Пакистане и непризнанной Республике Северного Кипра. — «Известия») и шесть членов террористической организации РПК бежали из Турции в Финляндию. Аналогично в Швецию бежал 21 террорист, 10 из которых — члены FETÖ и 11 — члены РПК. Минюст Турции запросил обе страны экстрадировать этих граждан, однако Швеция и Финляндия за прошедшие пять лет так и не ответили положительно на запрос.

Власти Швеции и Финляндии отказываются принимать меры против FETÖ на том основании, что «FETÖ не признана террористической организацией Евросоюзом». В частности, «Nordic Monitor», медиа-пропагандистский орган FETÖ в скандинавских странах, включает в свои передачи новости против Турции. А члены FETÖ в последние годы активно обращаются за убежищем в Швеции, злоупотребляя с этой целью программой переселения Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (UNHCR).

Эта ситуация привела к тому, что обе страны заработали негативную репутацию в Турции. Потому неудивительно, что когда Хельсинки и Стокгольм решили вступить в НАТО, президент Реджеп Тайип Эрдоган объявил: Анкара, которая присоединилась к НАТО в 1952 году, наложит вето на вступление этих стран в альянс.

Впрочем, как показывают последние переговорные процессы, обе скандинавские страны настроены на диалог с Анкарой. И есть все основания полагать, что Швеция и Финляндия смогут урегулировать разногласия с Турцией и выполнить ее требования по группировкам, чтобы присоединиться к НАТО. В этом направлении обе страны-кандидата могут сократить свои контакты и поддержку РПК и YPG, а также реорганизовать террористические элементы в своих странах в соответствии с требованиями Турции (речь идет о возможном закрытии офиса этих курдских организаций в Стокгольме, который действует с 2016 года. — «Известия»).

Другими словами, ситуация с вето Турции — разрешимая: для того, чтобы Анкара изменила свое решение, Швеция и Финляндия могут начать с того, чтобы экстрадировать запрашиваемых членов террористических организаций в ближайшие дни. Такой шаг мог бы предотвратить дальнейшее усложнение процесса для всех сторон, а Турция могла бы и передумать.

Справка «Известий» По данным за 2020 год, министерство юстиции Турции запросило экстрадицию 807 членов FETÖ из 105 стран, включая США, Германию, Румынию и Бельгию. Список запросов об экстрадиции возглавляет ФРГ — 77 запросов, далее следует Греция — 64 и Бельгия — 36. Проблема в том, что в ЕС FETÖ не считается террористической организацией. Это может вызвать сложности с экстрадицией запрашиваемых Турцией граждан из Финляндии и Швеции. Как пишет турецкая газета Daily Sabah, только 116 членов этой организации были экстрадированы в Турцию из 27 стран — при этом не уточняется, есть ли среди этих государств члены ЕС. В 2021 году Греция отказалась экстрадировать сторонников FETÖ, запрашиваемых турецкой стороной. Вместо этого Афины отправили этих граждан в Бельгию, Германию и Канаду в рамках двух секретных операций осенью 2021 года. Открытой статистики по экстрадиции сторонников РПК из Евросоюза нет, в 2015 году государственное агентство Anadolu заявило, что с 1984 года Турция добилась экстрадиции 657 человек. Соглашение ЕС и Турции об экстрадиции позволяет странам-членам союза отказать в выдаче, если будет доказано, что преступление, за которое их преследует запрашивающая страна, политического характера, или если в этой стране подозреваемому может грозить «несправедливый суд».

Автор — глава турецкого Центра стратегических исследований SAGEDER

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