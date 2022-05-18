Песков сообщил, что предварительная подготовка к прямой линии с Путиным уже идет

В настоящий момент идет предварительная подготовка прямой линии с президентом России Владимиром Путиным. Мероприятие запланировано на этот год, сообщил в среду, 18 мая, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Представитель президента также сказал, что точные даты пока не определены. Также нет дат и оглашения президентского послания в этом году.

«У нас действительно в планах прямая линия есть, но мы пока не определились с датами. Может быть, также даты чуть-чуть уйдут вправо, может быть, нет. Пока дат нет, но предварительная подготовка ведется», — сказал Песков агентству ТАСС.

Телевизионная программа «Прямая линия с Владимиром Путиным» была впервые проведена 24 декабря 2001 года. В дальнейшем на вопросы граждан в прямом эфире глава государства отвечал каждый год. Исключением стали 2004 и 2012 годы.

В 2021 году прямая линия состоялась 31 июня. Президент ответил на 68 вопросов. Общая продолжительность мероприятия составила 3 часа 42 минуты.