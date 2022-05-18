Акция в поддержку ВС РФ и жителей Донбасса состоялась в Махачкале
В Махачкале состоялась акция в поддержку российской армии и жителей Донбасса. Для посетителей открыли творческие площадки, тематические выставки, сообщает телеканал «Известия». Кульминацией акции стало развертывание Российского триколора площадью 1000 кв. м. В завершении состоялся концерт участием звезд дагестанской эстрады
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