Госдеп сообщил об отсутствии конкретных условий Анкары по части расширения НАТО

Госдеп США прокомментировал несогласие Турции на вступление Швеции и Финляндии в НАТО. Анкара не выступала с конкретными требованиями взамен одобрения заявок стран на членство в альянсе, сообщает телеканал «Известия». Хельсинки и Стокгольм планируют вместе подать заявки на вступление в НАТО 18 мая. Вопрос о присоединении двух стран к альянсу будет обсуждаться на переговорах госсекретаря США Энтони Блинкена и министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу на площадке ООН. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель выразил надежду на преодоление возражений Турции по вопросу вступления Финляндии и Швеции в НАТО.

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