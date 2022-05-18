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Украину назвали рекордсменом по получению военной помощи от США

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Киев стал рекордсменом по объему военной помощи от США. В этом списке Украина обошла Израиль и Египет: с начала спецоперации Киев получил $3,8 млрд военной помощи, сообщает телеканал «Известия». Страна может получить еще $20 млрд на вооружение, если в США примут пакет поддержи на $40,1 млрд.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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