Эксперт рассказал об ожидаемом давлении США на Сеул по теме России

Американский лидер Джо Байден в ходе первого турне по Азии 20–24 мая может потребовать от Южной Кореи ужесточить санкции против России и наверняка поднимет вопрос о поставках оружия на Украину. Такое мнение «Известиям» высказал в среду, 18 мая, заведующий кафедрой русского языка и российских исследований Университета иностранных языков Хангук Чже Сун Хун.

«США еще не предложили Южной Корее ввести дополнительные санкции, включая запрет на импорт энергоресурсов, таких как нефть и газ. Но не исключено, что они могут потребовать, чтобы Южная Корея в некоторой степени скорректировала уровень санкций против России с учетом уровня европейских стран. Весьма вероятно, что США потребуют поставить оружие Украине», — заметил эксперт.

При этом шансы на то, что Сеул согласится предоставить под давлением США свои вооружения Киеву, пока представляются скромными. Как напомнил Чже Сун Хун, администрация Байдена уже неофициально просила ушедшего в мае экс-президента Мун Чжэ Ина отправить Киеву оружие, но тот такую просьбу отклонил. Во многом потому, что Россия важна для РК как страна, вовлеченная в урегулирование куда более актуальной для Сеула проблемы Корейского полуострова.

«И даже если бы новая администрация Юн Сок Ёля согласилась на это, то оппозиционная Демократическая партия, которая имеет большинство в парламенте, скорее всего, выступит против», — резюмировал южнокорейский эксперт.

Во время первой с момента своего избрания поездки в Азию глава Белого дома также побывает в Токио, где проведет двустороннюю встречу с японским премьером Фумио Кисидой и примет участие в саммите лидеров четырехстороннего альянса по безопасности QUAD, куда помимо Японии и США входят Индия и Австралия.

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