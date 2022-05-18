Музеи Кремля совместно с МИД РФ откроют выставку к 100-летию СССР

30 декабря 2022 года Россия отметит 100-летие со дня образования Союза Советских Социалистических Республик (СССР), а 24 ноября — 150 лет со дня рождения Георгия Чичерина — первого наркома иностранных дел. Музеи Московского Кремля (ММК) — единственное место, куда попали личные вещи первого наркома, которые и представят на посвященной ему выставке. О ней «Известиям» рассказала в среду, 18 мая, генеральный директор Музеев Московского Кремля Елена Гагарина.

«Образования СССР без этой исторической личности не случилось бы. Это шинели, национальные костюмы, прежде всего бухарские, которые были подарены ему в период переговоров о присоединении среднеазиатских республик к Союзу. Чичерин носил их, есть фотографии. Документы, благодаря которым наша страна вышла из Первой мировой войны с наименьшими — насколько было возможно на тот момент — потерями. Это удивительная личность», — поделилась она.

В организации выставки Музеям Кремля помогает Министерство иностранных дел. Ведомство поделилось своими материалами, которые дополнили образ наркома и того времени, когда ему приходилось представлять Советский Союз на мировой дипломатической арене.

Выставочных проектов, посвященных личности Чичерина, до сих пор никогда в России не делалось. Выставка, посвященная первому наркому иностранных дел СССР Георгию Чичерину откроется в ММК 6 октября.

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