Энергетик раскрыл схему оплаты российского газа западными партнерами в рублях

Новые правила оплаты российского природного газа оставляют определенные возможности для маневра, поэтому было добавлено звено в виде Газпромбанка. Об этом рассказал «Известиям» независимый энергетический эксперт Валдис Плявиньш во вторник, 17 мая.

Так, европейские компании переводят деньги на свой счет в Газпромбанке в евро, а банк конвертирует их в рубли, отметил эксперт.

«Поскольку в долгосрочных контрактах валюта оплаты всегда указана — чаще всего это евро, — а изменение этой валюты можно трактовать как нарушение обязательств и основание для разрыва контракта, было принято решение не менять валюту оплаты, а добавить звено в виде Газпромбанка», — рассказал Плявиньш.

Получается, что оплата за природный газ не может быть заблокирована западными санкциями, а европейские компании продолжают платить в евро, «не теряя лицо», добавил эксперт.

Кроме того, такая схема оплаты не подразумевала наложения на европейских поставщиков дополнительных издержек по конвертации валюты, сказал он.

«Решение о переходе на новую систему оплаты российского газа является вполне очевидным для крупных покупателей российского энергоресурса. Поскольку быстрое замещение российских поставок возможно лишь в редких случаях — при наличии как технологической, так и финансовой возможностей, — многие крупные партнеры не спешат отказываться от российского сырья», — сказал специалист.

Ранее в этот же день французская энергетическая компания Engie опубликовала отчет за I квартал 2022 года, в котором говорится, что холдинг обсуждает с «Газпромом» изменение схемы оплаты российского газа.

«Группа предприняла необходимые шаги, чтобы быть готовой выполнить свои платежные обязательства, если это соответствует европейским санкционным рамкам и не изменит баланс рисков для Engie», — указывается в отчете.

Сейчас на долгосрочные контракты с «Газпромом» приходится примерно пятая часть от общего объема продаж и потребления газа компании. В конце апреля Engie сообщала, что пока не определилась в вопросе о расчетах за газ в рублях.

Позже во вторник глава Engie Катрин Макгрегор заявила, что компания будет оплачивать российский газ в евро в соответствии с рекомендацией Еврокомиссии (ЕК). По ее словам, валютой контракта является евро, следующий платеж за газ из России будет осуществлен до конца мая.

Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович отметил, что рекомендации Еврокомиссии по оплате российского газа настолько расплывчатые, что можно по-разному их трактовать. По его словам, ЕК хочет усидеть на двух стульях: показать, что платежи идут не в рублях, и не допустить ситуации срыва поставок.

«Один из вариантов разрешения этой проблемы — создание информационного пузыря: внутри Европы говорить, что платежи идут в евро, не уточняя, что потом они были конвертированы в рубли, внутри России уточнять, что конвертация в рубли была произведена», — сказал Митрахович.

Компаниям проще либо молчать, либо всё отрицать, подчеркнул ведущий эксперт ФНЭБ.

Как будет трактоваться документ ЕК, можно будет увидеть только на практике, ведь она не опубликовала официально рекомендации по оплате газа из РФ в рублях, отметил он.

Bloomberg сообщало 12 мая, что уже 20 компаний из Европы открыли счета в Газпромбанке, чтобы конвертировать валюту для оплаты российского газа. ЕК сочла открытие счета в российском банке в валюте контракта не нарушающим санкции против Москвы, писал Bloomberg 16 мая.