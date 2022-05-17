Новую велопешеходную дорожку обустроят в Пушкине к ноябрю

В Пушкине определили подрядчика по созданию и обустройству новой велопешеходной дорожки на Школьной улице. Об этом сообщает городской центр управления парковками Санкт-Петербурга.

Контракт на работы заключен с компанией «Дорстройинжиниринг». Специалисты должны будут обустроить велопешеходную дорожку на участке от бульвара Алексея Толстого до Октябрьского бульвара.

«От пешеходов велочасть будет отделена бордюрным камнем. Обустройство дорожки должно завершиться не позднее 1 ноября», — рассказали в пресс-службе центра управления парковками.

Как уточняет телеканал «78», участок Школьной улицы дополнит веломаршрут «Петербургское шоссе — бульвар Алексея Толстого». Работы пройдут в рамках проекта «Твой бюджет».